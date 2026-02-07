Autoriese nach „Blutbad“ an der Börse kleinlaut

Stellantis-CEO fordert „Bescheidenheit“

Diese Nachricht sorgte an der Börse für einen Schock. Es kam zu Panikverkäufen, die Aktie fiel darauf innerhalb weniger Stunden um 25 Prozent. Ein wahres Blutbad. Stellantis selbst stellte fest: Das Unternehmen habe sich in den vergangenen Jahren „von der realen Welt“ entfernt.