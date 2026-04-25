„Auch ein toter Wal hat seinen Platz in der Natur“

Ein gestrandeter Wal sorgt seit Wochen für Schlagzeilen. In Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt kennt man ihn mittlerweile: „Timmy“ – der mächtige Meeressäuger. Die Bilder von ihm gehen ins Herz: der Wal, der am Strand liegt, so hilflos und erschöpft, dem Tod näher als dem Leben. Und ja, es ist richtig, hinzusehen. Es ist richtig, Mitgefühl zu haben. Aber es ist auch notwendig, ehrlich zu sein. Denn während wir um diesen einen Wal bangen, zittern und über seine Rettung diskutieren, passiert auf den Weltmeeren etwas, das kaum jemanden berührt. Jedes Jahr werden Hunderte, gar Tausende Wale getötet – ganz legal. Länder wie Norwegen, Island und Japan jagen sie erbarmungslos.