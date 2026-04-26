Österreich-Doppel in DTM? Das sagen die Bosse

„Ein wahnsinnig schöner Tag und ein sehr emotionaler Heimsieg. Mehr geht nicht“, freute sich der siegreiche Preining, dessen Eltern ihm an der Box zujubelten. „Ich bin aber froh, dass es eine Runde zu früh zu Ende war.“ Denn nach einem Defekt von Kelvin van der Linde, der auf der Strecke ausgerollt war, kam für die Schlussrunde das Safety-Car auf die Strecke und verhinderte einen direkten Schlagabtausch der beiden Österreicher um den Heimsieg.