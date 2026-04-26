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Nach Doppelsieg

Österreich-Doppel in DTM? Das sagen die Bosse

Motorsport
26.04.2026 06:30
Lucas Auer bestach nicht nur mit seinem blauen Mercedes in Spielberg.
Lucas Auer bestach nicht nur mit seinem blauen Mercedes in Spielberg.(Bild: GEPA)
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Jubelnde Fans auf den Tribünen, Klatschkonzerte an den Boxen, grinsende Gesichter in der Fanzone. So ein Ergebnis hat es in der DTM noch nie gegeben: Thomas Preining und Lucas Auer sorgten am Samstag für einen österreichischen Doppelsieg beim Heimrennen in Spielberg. Die DTM tanzt zum Saisonauftakt eifrig Walzer! Vielleicht auch bald wieder in Salzburg?

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„Ein wahnsinnig schöner Tag und ein sehr emotionaler Heimsieg. Mehr geht nicht“, freute sich der siegreiche Preining, dessen Eltern ihm an der Box zujubelten. „Ich bin aber froh, dass es eine Runde zu früh zu Ende war.“ Denn nach einem Defekt von Kelvin van der Linde, der auf der Strecke ausgerollt war, kam für die Schlussrunde das Safety-Car auf die Strecke und verhinderte einen direkten Schlagabtausch der beiden Österreicher um den Heimsieg.

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