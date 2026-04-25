Wirte hadern mit späten Anstoßzeiten bei der WM

Salzburgs fußballbegeisterte Wirte haben bei der Fußball-WM im Juni und Juli dasselbe Problem wie die Stadt mit ihrem Public Viewing: Weil das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko mit vielen nächtlichen Ankick-Zeiten einhergeht, finden die Spiele nur teilweise zu attraktiven Anstoßzeiten statt. Österreichs einziges Spiel, das nicht nachts oder frühmorgens stattfindet, ist das Duell mit Argentinien am 22. Juni um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit.