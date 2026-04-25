Wirte hadern mit späten Anstoßzeiten bei der WM

Die Spiele der Fußball-WM gibt es nur teilweise in geselliger Runde zu sehen. Die österreichische Nationalmannschaft tritt nur einmal zu einer Uhrzeit an, zu der man sich gerne in einen Gastgarten sitzt.
Salzburgs fußballbegeisterte Wirte haben bei der Fußball-WM im Juni und Juli dasselbe Problem wie die Stadt mit ihrem Public Viewing: Weil das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko mit vielen nächtlichen Ankick-Zeiten einhergeht, finden die Spiele nur teilweise zu attraktiven Anstoßzeiten statt. Österreichs einziges Spiel, das nicht nachts oder frühmorgens stattfindet, ist das Duell mit Argentinien am 22. Juni um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
Bei vielen Wirten wird es trotzdem eine Möglichkeit zum WM-Schauen geben. „Wir zeigen alles, was vor Mitternacht endet. Ab dem Achtelfinale lassen wir länger offen“, sagt Emanuel Vierthaler, Betriebsleiter von Raschhofers Rossbräu in Salzburg-Herrnau. Somit fallen wohl nur zwei Achtel- und ein Viertelfinale dem nächtlichen Anstoß zum Opfer.
Die Chance auf Fußball in geselliger Runde wird es auch in der Altstadt wieder geben. Das Sternbräu öffnet neuerlich seine Fanzone im Biergarten. „Heuer wird es allerdings ein bisschen anders. Statt einer großen Leinwand, wird es mehrere kleinere Bildschirme geben“, sagt Sternbräu-Chef Harald Kratzer.
Alle Spiele, die vor 23 Uhr enden, werden gezeigt. „Das sind rund 40 Prozent der Partien.“ Für nachtschwärmende Fußballfans gibt es aber auch für die nächtlichen Spiele Optionen: Das Shamrock am Rudolfskai hat an fünf Tagen erst um vier Uhr früh Sperrstunde. Für das Irish Pub gehen sich somit die meisten WM-Spiele aus.
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