Weiter bei Austria Salzburg? Cosgun äußert sich

Etwas mehr als drei Wochen nach seinem bislang letzten Spiel feierte Denizcan Cosgun am Samstag sein Comeback für Austria Salzburg. Trainer Christian Schaider wechselte seinen Schützling, der zuletzt an einer Muskelverletzung laborierte, im Verlauf der zweiten Halbzeit ein. Die Nummer 8 der Austria wurde dabei von Stadionsprecher Alex Hütter und den Fans gefeiert. Ob sie das auch über die Saison hinaus machen? Schließlich steht über der Zukunft Cosguns bei der Austria ein großes Fragezeichen, die „Krone“ berichtete.