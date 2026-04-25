Weiter bei Austria Salzburg? Cosgun äußert sich

Dass Austria Salzburg im Buhlen um Denizcan Cosgun gegen finanziell besser aufgestellte Vereine antritt, berichtete die „Krone“ bereits. Am Rande des Heimspiels gegen Kapfenberg, in dem die Nummer 8 ihr Comeback feierte, äußerte sich der Spieler jetzt selbst.
Etwas mehr als drei Wochen nach seinem bislang letzten Spiel feierte Denizcan Cosgun am Samstag sein Comeback für Austria Salzburg. Trainer Christian Schaider wechselte seinen Schützling, der zuletzt an einer Muskelverletzung laborierte, im Verlauf der zweiten Halbzeit ein. Die Nummer 8 der Austria wurde dabei von Stadionsprecher Alex Hütter und den Fans gefeiert. Ob sie das auch über die Saison hinaus machen? Schließlich steht über der Zukunft Cosguns bei der Austria ein großes Fragezeichen, die „Krone“ berichtete.
Neben Bald-Zweitligist Wacker Innsbruck, dem Erzrivalen der Austria und baldigem Konkurrenten in der 2. Liga, hat laut Sportchef Roland Kirchler unter anderem auch Aufstiegskandidat Austria Lustenau Interesse am violetten Offensivmann bekundet. Der Tiroler sieht die Austria in der Rolle des Beifahrers. Schließlich ist Cosgun nicht vertraglich an die Austria gebunden.
Gespräche mit dessen Berater und dem Kicker selbst hätten aber schon stattgefunden. „Er fühlt sich wohl. Da geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um das Geld, sondern eher darum, was er will und welches Angebot er auch hat“, sagte der Sportboss.
Und der Spieler selbst? Der gab sich nach seinem Einsatz abwartend: „Mal sehen, was die Gespräche ergeben und wie es sich entwickelt. Stand jetzt bin ich hier. Wir haben noch zwei Wochen, der Fokus sollte sein, dass wir die zwei verbleibenden Spiele auch noch gewinnen. Der Rest kommt dann schon.“
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