Austria Salzburg mit erstem Sieg seit Mitte März

Bei einem Pass in die Schnittstelle agierte die Austria defensiv unsauber, Kapfenbergs Marco Pranjkovic verfehlte mit seinem Lupfer aber das Gehäuse. Wenige Augenblicke später hatten die Gäste-Fans wieder den Torschrei auf den Lippen, es blieb aber beim 1:0 des Gastgebers. Wie auch nach teils riesigen Chancen in der Schlussphase auf beiden Seiten, die aber ungenutzt blieben. So musste Nesler-Täubl auf der Linie zupacken, scheiterte Florian Rieder in der Nachspielzeit an der Stange.