Leben in Zeitlupe: Wie Hai Jahrhunderte überlebt

Er kann 400 Jahre alt werden – vielleicht noch älter. Der Grönlandhai ist das langlebigste Wirbeltier der Welt, ein Methusalem der Meere. Forscher kommen seinem Geheimnis näher. Doch weil er sich so langsam vermehrt, treffen Verluste die Art besonders hart.
Er bewegt sich kaum schneller als ein Spaziergänger. Im kalten Wasser des Nordatlantiks, tief unten in arktischen Gewässern zwischen 300 und 2000 Metern, zieht ein dunkler Schatten durch die Finsternis. Der Grönlandhai, Somniosus microcephalus, gilt als das langlebigste bekannte Wirbeltier der Welt. Wissenschafter schätzen sein Alter auf bis zu 400 Jahre; manche Modelle lassen sogar mehr als 500 Jahre möglich erscheinen. Ein Tier, das geboren wurde, als Galileo noch lebte, könnte heute noch durch arktische Gewässer ziehen. Allein diese Lebensspanne macht den Grönlandhai zu einem Ausnahmefall der Evolution.
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