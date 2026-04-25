2:2! Schlagerspiel hielt, was es versprach

Grödig verspielte im Salzburger Liga-Schlager gegen Hallein eine 2:0-Führung und musste sich nach spätem Ausgleich durch Huremovic in der Nachspielzeit mit einem 2:2 begnügen. Trotz Remis bleibt der Ex-Bundesligist im Frühjahr ungeschlagen auf Titelkurs.
Bayern München drehte in einer furiosen zweiten Halbzeit ein 0:3 gegen Mainz, Oliver Glasners Crystal Palace unterlag bei Liverpool mit 1:3 und Barça machte mit einem 2:0 bei Getafe einen weiteren Schritt zum Titel.
Während die Welt-Elite am Samstagnachmittag wieder einiges zu bieten hatte, fanden sich Feinschmecker des lokalen Fußballs am Fuße des Untersbergs zum Salzburger Liga-Schlager zwischen Grödig und Hallein ein. Das ließ sich auch Ehrenpräsident Anton „Toni“ Haas nicht entgehen. Und die gut 600 Zuschauer sollten auch dort nicht enttäuscht werden. „Es war ein richtiges Spitzenspiel“, schwärmte auch Hallein-Coach Christoph Lessacher. Dessen Truppe mit viel Energie startete, gleich zu Beginn wohl einen Elfmeter hätte bekommen müssen – Ayetigbo wurde im Strafraum zu Boden gebracht. Kurz nach dem Aufreger standen aber die Hausherren erstmals vorm Tor und trafen: Hillebrand schlenzte den Ball schön ins Kreuzeck zum 1:0.
Doppelschlag zum Start
Und die Flachgauer durften gleich noch einmal jubeln. Fraunhuber steckte den Ball zu Schweighofer durch, der verwertete zum 2:0 (17.). Doch die Salinenstädter gaben sich nicht auf, Ayetigbo wurde bei einem Freistoß sträflich allein gelassen, er nickte zum 2:1 ein. Da durfte auch endlich Halleins mitgereister Platzsprecher ein Tor ansagen. Für das zweite musste er aber eine Weile warten. Erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte gab’s für die Lessacher-Elf das „Happy End“. Goalie Vincetic schlug den Ball nach vorne, Brückler verlängerte vors Tor, Huremovic vollendete zum 2:2-Endstand. „Wir haben das Spiel über große Teile kontrolliert, haben uns diesen Punkt verdient“, resümierte Lessacher. Gegenüber Arsim Deliu erklärte: „Wir haben nie Kontrolle und Ruhe ins Spiel gebracht, hätten es aber sicher früher entscheiden müssen.“ Mit dem Remis bleibt der ehemalige Bundesligist im Frühjahr ungeschlagen, marschiert weiter Richtung Titel.
Indes jubelte Bramberg über ein 4:1 beim SAK, Eugendorf fertigte Hallwang mit 4:0 ab, Schwarzach siegte gegen Anif mit 2:0, Anthering gegen Henndorf 4:2.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.