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Salzburger Liga

2:2! Schlagerspiel hielt, was es versprach

Sport
25.04.2026 20:45
Hallein (Müller, li.) und Grödig (Frauenhuber) ließen alles auf dem Platz.
Hallein (Müller, li.) und Grödig (Frauenhuber) ließen alles auf dem Platz.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Grödig verspielte im Salzburger Liga-Schlager gegen Hallein eine 2:0-Führung und musste sich nach spätem Ausgleich durch Huremovic in der Nachspielzeit mit einem 2:2 begnügen. Trotz Remis bleibt der Ex-Bundesligist im Frühjahr ungeschlagen auf Titelkurs.

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Bayern München drehte in einer furiosen zweiten Halbzeit ein 0:3 gegen Mainz, Oliver Glasners Crystal Palace unterlag bei Liverpool mit 1:3 und Barça machte mit einem 2:0 bei Getafe einen weiteren Schritt zum Titel.

Während die Welt-Elite am Samstagnachmittag wieder einiges zu bieten hatte, fanden sich Feinschmecker des lokalen Fußballs am Fuße des Untersbergs zum Salzburger Liga-Schlager zwischen Grödig und Hallein ein. Das ließ sich auch Ehrenpräsident Anton „Toni“ Haas nicht entgehen. Und die gut 600 Zuschauer sollten auch dort nicht enttäuscht werden. „Es war ein richtiges Spitzenspiel“, schwärmte auch Hallein-Coach Christoph Lessacher. Dessen Truppe mit viel Energie startete, gleich zu Beginn wohl einen Elfmeter hätte bekommen müssen – Ayetigbo wurde im Strafraum zu Boden gebracht. Kurz nach dem Aufreger standen aber die Hausherren erstmals vorm Tor und trafen: Hillebrand schlenzte den Ball schön ins Kreuzeck zum 1:0.

Doppelschlag zum Start
Und die Flachgauer durften gleich noch einmal jubeln. Fraunhuber steckte den Ball zu Schweighofer durch, der verwertete zum 2:0 (17.). Doch die Salinenstädter gaben sich nicht auf, Ayetigbo wurde bei einem Freistoß sträflich allein gelassen, er nickte zum 2:1 ein. Da durfte auch endlich Halleins mitgereister Platzsprecher ein Tor ansagen. Für das zweite musste er aber eine Weile warten. Erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte gab’s für die Lessacher-Elf das „Happy End“. Goalie Vincetic schlug den Ball nach vorne, Brückler verlängerte vors Tor, Huremovic vollendete zum 2:2-Endstand. „Wir haben das Spiel über große Teile kontrolliert, haben uns diesen Punkt verdient“, resümierte Lessacher. Gegenüber Arsim Deliu erklärte: „Wir haben nie Kontrolle und Ruhe ins Spiel gebracht, hätten es aber sicher früher entscheiden müssen.“ Mit dem Remis bleibt der ehemalige Bundesligist im Frühjahr ungeschlagen, marschiert weiter Richtung Titel.

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