2:2! Schlagerspiel hielt, was es versprach

Doppelschlag zum Start

Und die Flachgauer durften gleich noch einmal jubeln. Fraunhuber steckte den Ball zu Schweighofer durch, der verwertete zum 2:0 (17.). Doch die Salinenstädter gaben sich nicht auf, Ayetigbo wurde bei einem Freistoß sträflich allein gelassen, er nickte zum 2:1 ein. Da durfte auch endlich Halleins mitgereister Platzsprecher ein Tor ansagen. Für das zweite musste er aber eine Weile warten. Erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte gab’s für die Lessacher-Elf das „Happy End“. Goalie Vincetic schlug den Ball nach vorne, Brückler verlängerte vors Tor, Huremovic vollendete zum 2:2-Endstand. „Wir haben das Spiel über große Teile kontrolliert, haben uns diesen Punkt verdient“, resümierte Lessacher. Gegenüber Arsim Deliu erklärte: „Wir haben nie Kontrolle und Ruhe ins Spiel gebracht, hätten es aber sicher früher entscheiden müssen.“ Mit dem Remis bleibt der ehemalige Bundesligist im Frühjahr ungeschlagen, marschiert weiter Richtung Titel.