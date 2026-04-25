Saalfelden: Brand drohte auf Hütte überzugreifen

Eine Hecke in einer Saalfeldener Wohnsiedlung fing am Samstagvormittag Feuer. Der Brand drohte auf eine Gartenhütte überzugreifen. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand in kürzester Zeit...
Schrecksekunde in einer Wohnsiedlung in Saalfelden. Ein Feuer brach an einer Hecke aus und loderte derart wild, dass eine Gartenhütte in Gefahr war. Der Besitzer des Anwesens versuchte zwar selbst den Brand zu löschen, war jedoch erfolglos.
21 Mann der Saalfeldener Feuerwehr rückten aus und löschten das Feuer. Dank der raschen Hilfe griff das Feuer nicht auf eine Gartenhütte über. Ein Atemschutztrupp und zwei Hochdruckrohre waren notwendig, um die Flammen zu bekämpfen.
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