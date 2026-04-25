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Regionalliga West

Nur ein Ausflug ins Ländle verlief erfolgreich

Sport
25.04.2026 21:30
St. Johann (vorne Goldtorschütze Ojdanic) gewann in Altach.
St. Johann (vorne Goldtorschütze Ojdanic) gewann in Altach.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

In der Regionalliga West gab es am Samstag zwei Spiele mit Salzburger Beteiligung. Während St. Johann in Altach erfolgreich war, musste Kuchl die Reise aus Dornbirn ohne Punkte antreten. Bei den Tennengauern kam ein Spieler mit einem bekannten Namen zu seinem Debüt.

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Gleich zwei Salzburger Westligisten mussten am Samstag die lange Fahrt nach Vorarlberg auf sich nehmen. Der Ausflug ins Ländle verlief aber nur für einen Klub erfolgreich – St. Johann feierte einen 1:0-Erfolg bei den Altach Amateuren. „Die Burschen haben es brav gemacht, wir sind auf einem guten Weg“, strahlte Trainer Bernhard Kletzl.

„Andere Klubs an mir interessiert“
Für das Goldtor sorgte Verteidiger Branko Ojdanic per Kopf nach einem Freistoß. „Wir wussten, dass wir physisch Vorteile haben werden. Die konnten wir beim Siegtreffer nutzen“, sagte der Coach, der sich mit den Pongauern derzeit in Verhandlungen hinsichtlich seiner Zukunft befindet. „Auch andere Klubs sind an mir interessiert, dazu ist die lange Fahrt nach St. Johann für mich schon ein Thema. Aber wenn wir im Sommer den Kader für die Nordliga verstärken, kann ich mir einen Verbleib vorstellen.“

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Mühlbauer und Kuchl verloren.
Mühlbauer und Kuchl verloren.(Bild: Andreas Tröster)

Für Kuchl gab es indes in Dornbirn eine 0:2-Niederlage. „Aber ich kann der Mannschaft nicht viel vorwerfen, der Auftritt war couragiert“, erklärte Trainer Tom Hofer, der aufgrund der dünnen Personaldecke auf mehrere 1b-Spieler setzen musste. So kam Bastian Struber, Sohn von Ex-Salzburg-Coach Gerhard Struber, zu seinem Debüt. „Unsere Situation ist wirklich angespannt. Hoffentlich kommt der eine oder andere bald zurück, aber ich fürchte, dass die nächste Woche noch hart wird“, so Hofer. 

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