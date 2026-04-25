Nur ein Ausflug ins Ländle verlief erfolgreich

„Andere Klubs an mir interessiert“

Für das Goldtor sorgte Verteidiger Branko Ojdanic per Kopf nach einem Freistoß. „Wir wussten, dass wir physisch Vorteile haben werden. Die konnten wir beim Siegtreffer nutzen“, sagte der Coach, der sich mit den Pongauern derzeit in Verhandlungen hinsichtlich seiner Zukunft befindet. „Auch andere Klubs sind an mir interessiert, dazu ist die lange Fahrt nach St. Johann für mich schon ein Thema. Aber wenn wir im Sommer den Kader für die Nordliga verstärken, kann ich mir einen Verbleib vorstellen.“