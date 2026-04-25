Siegesserie gerissen: Kein Sturmlauf gegen Graz

Die Bundesliga-Damen des FC Red Bull Salzburg mussten sich am Samstag Sturm Graz geschlagen geben. Gegen die Steirerinnen entschied am Ende ein Treffer aus der Anfangsphase. Für Cheftrainer Dusan Pavlovic war die Niederlage aber kein Beinbruch.
Die Serie von drei Pflichtspielsiegen in Folge ist gerissen! Die Bundesliga-Damen des FC Red Bull Salzburg unterlagen gestern zum Auftakt in das Meister-Play-off der Bundesliga daheim Sturm Graz. Den Steirerinnen reichte dabei ein Treffer aus der Anfangsphase. Anna Maria Wirnsperger sorgte mit ihrem Tor nach einem Eckball für den 0:1-Endstand aus Sicht der Salzburgerinnen.
Zufriedenes Hadern bei Salzburg-Coach Pavlovic
„Wir hatten unsere Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Insgesamt war es ein sehr knappes Spiel“, haderte Trainer Dusan Pavlovic nach der Partie im Gespräch mit der „Krone“. Mit dem generellen Auftritt seiner Mannschaft war der Cheftrainer nicht unzufrieden und will dem Ergebnis auch nicht zu viel Gewicht schenken.
„Uns ist klar, dass wir jetzt Woche für Woche solche Spiele haben werden. Wir wollen uns auf die Entwicklung konzentrieren und im Training und im Spiel Fortschritte zeigen. Die Tabelle hat für uns dabei keinen Vorrang“, erklärte Pavlovic. Schon kommenden Sonntag steht für die Mozartstädterinnen das nächste schwere Duell in der Liga an. Dann gastiert die Wiener Austria in der Akademie in Liefering.
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