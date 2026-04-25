Siegesserie gerissen: Kein Sturmlauf gegen Graz

„Uns ist klar, dass wir jetzt Woche für Woche solche Spiele haben werden. Wir wollen uns auf die Entwicklung konzentrieren und im Training und im Spiel Fortschritte zeigen. Die Tabelle hat für uns dabei keinen Vorrang“, erklärte Pavlovic. Schon kommenden Sonntag steht für die Mozartstädterinnen das nächste schwere Duell in der Liga an. Dann gastiert die Wiener Austria in der Akademie in Liefering.