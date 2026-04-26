Warum Schüler-Jux zu gefährlichem Einsatz führte

Sie wollte sich einen Jux machen, doch dieser ging gewaltig in die Hose: Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Freitag gegen 13.45 Uhr im Gymnasium Werndlpark. Direktor Florian Bachofner-Mayr hatte per Notruf Alarm geschlagen, dass vor dem Eingang eine Frau mit Kopftuch, Sonnenbrille und zwei Schusswaffen stehe. Mehrere Polizeistreifen rasten zu der Schule und konnten die Person wenige Minuten später widerstandslos vorläufig festnehmen. Es handelte sich um eine Schülerin, und die vermeintlichen Schusswaffen waren zwei täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen. Die 19-Jährige hatte die Attrappen bei sich gehabt, weil derzeit in den Maturaklassen eine Motto-Woche stattfindet. Dabei verkleiden sich die Maturanten jeden Tag anders. Am Freitag lautete die Devise „High Society oder Mafia“.