Sattelschlepper brannte auf Tauernautobahn aus

Am Samstag in der Früh kollidierte ein Lkw auf der A10 nahe der Einhausung Flachau mit einer Betonleitwand. Er war voll beladen mit Styropor und brannte in Windeseile. Feuerwehren aus dem Ennspongau hatten die Flammen schnell unter Kontrolle.
Kurz nach 4 Uhr in der Früh touchierte das Sattelzuggespann auf der Tauernautobahn auf Höhe Flachau aus unbekannter Ursache die Betonleitwände im einspurigen Baustellenbereich. Das Fahrzeug, das mit Styropor beladen war, kippte um und fing sofort Feuer.
Der Lenker, ein 34-jähriger Türke, konnte sich noch selbst aus dem brennenden Fahrzeug aussteigen. Er zog sich dabei jedoch Verletzungen unbekannten Grades zu. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Flachau, Eben und Altenmarkt begannen sofort mit den Löscharbeiten.
Die Rettung brachte den Lkw-Fahrer in das Krankenhaus in Schwarzach. Das Ergebnis eines Alkotests ergab, dass der Mann nicht alkoholisiert war. Die Autobahn war in beiden Fahrtrichtungen bis etwa 6 Uhr komplett gesperrt.
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