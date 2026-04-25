Einsatz: Waldbrand am Ufer des Wolfgangsees

Im Bereich des Ochsenkreuzes in St. Gilgen ist es am Samstagnachmittag zu einem Waldbrand gekommen. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten an, um eine Ausbreitung zu verhindern. Der Löschangriff erfolgte vom Wasser des Wolfgangsees aus.
Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit nicht klar. Am späteren Nachmittag hatten die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle.
Feuerwehren aus St. Wolfgang und Fuschl, Koppl und Eugendorf eilten ihren Kameraden zu Hilfe. Es standen zwei Boote im Einsatz.
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