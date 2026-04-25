Mayr-Melnhof sauer über Biber-Rettung von Dach

Die Salzburger Jägerschaft traf sich am Samstag im Stiegl-Keller zum 79. Landestag. Und sie hatte zahlreich eingeladen – sogar Naturschutzbund-Salzburg-Chefin Ingrid Eichberger richtete Grußworte an die Weidmänner. Umso entsetzter zeigte sich Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof, dass man die Jägerschaft selbst von einem ganz besonderen Termin ferngehalten hatte: der Rettungsaktion eines Bibers von dem Dach des Festspielhauses Mitte März.