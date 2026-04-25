Mayr-Melnhof sauer über Biber-Rettung von Dach

Der Biber am Dach des Festspielhauses wäre eigentlich ein Fall für die Jäger gewesen – doch die wurden nicht informiert. Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof zeigte sich beim Salzburger Landesjägertag am Samstag darüber empört, dass das „jagdbare Wild“ im März ohne Kenntnis der Weidmänner gerettet wurde.
Die Salzburger Jägerschaft traf sich am Samstag im Stiegl-Keller zum 79. Landestag. Und sie hatte zahlreich eingeladen – sogar Naturschutzbund-Salzburg-Chefin Ingrid Eichberger richtete Grußworte an die Weidmänner. Umso entsetzter zeigte sich Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof, dass man die Jägerschaft selbst von einem ganz besonderen Termin ferngehalten hatte: der Rettungsaktion eines Bibers von dem Dach des Festspielhauses Mitte März.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.