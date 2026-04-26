Frühjahrstracht: Farbe, Farbe und noch mehr Farbe!

Zum Maibaumaufstellen bietet sich heuer die erste richtige Möglichkeit, die Frühjahrs-Tracht anzuziehen – endlich! Die „Krone“ hat sich angeschaut, was Modebewusste dieses Jahr trendmäßig erwartet. Schnell stand bei den Besuchen der Trachtenläden in der Salzburg Altstadt fest: Es wird richtig bunt!
Zu einprägsamen, farblichen Akzenten dürfen, beziehungsweise sollen heuer nämlich auch die Herren greifen! Die Marken Meindl und Habsburg zeigen, wie das mit Stil geht: Trachtenjanker und Westen etwa in pastelligem Himmelblau oder Beerenrot sorgen für einen frischen Touch in der Frühjahrsgarderobe.
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