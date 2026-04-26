Frühjahrstracht: Farbe, Farbe und noch mehr Farbe!

Zum Maibaumaufstellen bietet sich heuer die erste richtige Möglichkeit, die Frühjahrs-Tracht anzuziehen – endlich! Die „Krone“ hat sich angeschaut, was Modebewusste dieses Jahr trendmäßig erwartet. Schnell stand bei den Besuchen der Trachtenläden in der Salzburg Altstadt fest: Es wird richtig bunt!