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Leseratten an Bord

Stadtbibliothek Salzburg: Kinder übernahmen Ruder

Salzburg
25.04.2026 07:00
Lovis (10) und Josefine (10; re.) mit Mitarbeiterin Christine sortieren Reiseführer ins Regal.
Lovis (10) und Josefine (10; re.) mit Mitarbeiterin Christine sortieren Reiseführer ins Regal.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

30 Kinder übernahmen gestern die Arbeit von Erwachsenen in der Salzburger Stadtbibliothek. Sie schlüpften für einen Nachmittag in die Rolle von Bibliothekaren und halfen Groß und Klein unter anderem bei der Buchauswahl. Bei der Rückgabe verstanden die Kinder keinen Spaß ...

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„Es ist ganz einfach: Ich bin Buch- und Bibliothekfan“, sagte Theresa (10) sichtlich stolz. Gemeinsam mit Freundin Julika (10) hat sie soeben anderen Kindern in der Salzburger Stadtbibliothek vorgelesen. Die beiden Mädchen und 28 weitere Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren übernahmen gestern, Freitag, kurzerhand das Bibliothekarswesen in der städtischen Bücherei.

Die beiden zehnjährigen Mädchen Julika und Theresa (re.) lasen ihren Alterskollegen vor.
Die beiden zehnjährigen Mädchen Julika und Theresa (re.) lasen ihren Alterskollegen vor.(Bild: Andreas Tröster)

Alle Plätze in drei Tagen weg
Vom Ausleihdienst am Eingang bis zum Aussondern von alten Büchern durften die Kinder sämtliche Aufgaben der Angestellten des Hauses übernehmen. Dass in der Bibliothek in Salzburg-Lehen viel mehr als gewöhnliche Bibliothekarsarbeit gemacht wird, war den kleinen Lesebegeisterten schnell klar.

Keine kaputten Seiten, fristgerecht zurück gebracht: Valentin und Nikolaus (re.) kontrollierten ...
Keine kaputten Seiten, fristgerecht zurück gebracht: Valentin und Nikolaus (re.) kontrollierten streng.(Bild: Andreas Tröster)

Vorlesen und Buchempfehlungen für Gleichaltrige abgeben, das gefiel den meisten Mädchen. Die Burschen hatten großen Spaß bei der Rückgabestelle. Die Kinder nahmen ihre Arbeit durchaus ernst. Das Retournieren von ausgeliehenen Büchern und DVDs, und dass dabei fallweise der ein oder andere Euro Mahngebühr zu zahlen war, das war manchem Erwachsenen dann eine Spur peinlicher als sonst.

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Bibliothek-Chef Helmut Windinger und Mitarbeiter Klemens Kronsteiner freuten den großen Andrang auf die Premiere der friedlichen Übernahme durch die Leseratten. „Binnen drei Tagen waren alle Plätze weg“, sagte Kronsteiner. Windinger darf vielleicht sogar auf zukünftige Mitarbeiter hoffen. „Schauen wir einmal, ob uns da jemand erhalten bleibt“, schmunzelte der Leiter.

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