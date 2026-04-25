Stadtbibliothek Salzburg: Kinder übernahmen Ruder

Vorlesen und Buchempfehlungen für Gleichaltrige abgeben, das gefiel den meisten Mädchen. Die Burschen hatten großen Spaß bei der Rückgabestelle. Die Kinder nahmen ihre Arbeit durchaus ernst. Das Retournieren von ausgeliehenen Büchern und DVDs, und dass dabei fallweise der ein oder andere Euro Mahngebühr zu zahlen war, das war manchem Erwachsenen dann eine Spur peinlicher als sonst.