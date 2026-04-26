Auszeit-WG geplant und Simmering weiß nichts davon

Die Stadt will unmündige Intensivtäter ab Mai in einem abgelegenen Haus in Simmering festhalten. Der Standort der Unterbringungen wird bewusst nicht genannt. In Simmering tut sich allerdings Unmut auf.
Bis zu zwölf Wochen sollen die unter 14-Jährigen, die in der Stadt als Autodiebe oder Einbrecher ihr Unwesen treiben, in dem Haus mit 140 Quadratmeter Nutzfläche untergebracht werden.
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