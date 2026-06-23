Tscheche (21) stürzt beim Abstieg in den Tod

Die Bergretter aus Kaprun wurden kurz vor 17 Uhr zum Einsatz alarmiert. Der 21-jährige Tscheche war beim Abstieg vom Wiesbachhorn im Bereich des Unteren Fochezkopf (3.033 m) tödlich abgestürzt, berichtet die Bergrettung. Sein Begleiter stieg zum Heinrich-Schwaiger-Haus (2.802 m) ab und alarmierte die Einsatzkräfte. „Zuerst hagelte es stark und es war aufgrund der kritischen Wetterlage unklar, ob uns ein Hubschrauberteam unterstützen konnte“, so Martin Voglreiter, Einsatzleiter der Bergrettung Kaprun. Er war gemeinsam mit insgesamt 13 Bergrettern aus Kaprun im den Einsatz.