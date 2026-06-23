Tscheche (21) stürzt beim Abstieg in den Tod

Am Dienstagnachmittag ist ein 21-jähriger Tscheche beim Abstieg vom Großen Wiesbachhorn in Kaprun weit über 100 Meter abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Wahrscheinlich rutschte er bei der Querung eines Schneefelds aus.
Die Bergretter aus Kaprun wurden kurz vor 17 Uhr zum Einsatz alarmiert. Der 21-jährige Tscheche war beim Abstieg vom Wiesbachhorn im Bereich des Unteren Fochezkopf (3.033 m) tödlich abgestürzt, berichtet die Bergrettung. Sein Begleiter stieg zum Heinrich-Schwaiger-Haus (2.802 m) ab und alarmierte die Einsatzkräfte. „Zuerst hagelte es stark und es war aufgrund der kritischen Wetterlage unklar, ob uns ein Hubschrauberteam unterstützen konnte“, so Martin Voglreiter, Einsatzleiter der Bergrettung Kaprun. Er war gemeinsam mit insgesamt 13 Bergrettern aus Kaprun im den Einsatz.
Der tödlich Verunglückte wurde vom Hubschrauberteam der Polizei geborgen, „und seinen Begleiter flog das ebenfalls alarmierte Rettungshubschrauber Team Alpin Heli 6 ins Tal.“
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