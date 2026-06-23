Strafe gegen Salzburger Glas-Händler gefordert

Gabriel-Glas habe mit der BWB kooperiert, um den Sachverhalt vollständig aufzuklären. In diesem Zusammenhang habe das Unternehmen auch ein Anerkenntnis abgegeben und den von der BWB ermittelten Sachverhalt umfassend außer Streit gestellt. Die unzulässigen Mindestpreisvereinbarungen fanden demnach von Mitte November 2016 bis Anfang Mai 2022 statt.