Erster Auftritt für Salzburgs Neuzugang Boma

Laut „Krone“-Infos hat der Klub eine Ablösesumme im Bereich von fünf bis sechs Millionen Euro für die neue Nummer 44 gezahlt. Apropos: Die 44 – die er auch bei Estoril Praia getragen hatte – war die Wunschnummer von Boma. „Sie hat keine besondere Bedeutung, aber ich mag sie einfach“, erklärte der Innenverteidiger in einem Vorstellungsvideo des Klubs.