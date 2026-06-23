Motorradfahrer nach Unfall über Auto geschleudert

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Saalfelden: Ein Motorradfahrer (64) aus den Niederlanden war gerade auf der B311 in Fahrtrichtung Lofer, als ein Pkw-Lenker aus der Anton-Wallner-Straße auf die Hauptstraße einbog. Es kam zum Aufprall. Dabei wurde der Biker über den Pkw geschleudert, heißt es im Polizeibericht.
Der Verkehrsunfall passierte am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war der Niederländer (64) auf seinem Motorrad im Stadtzentrum von Saalfelden unterwegs – genauer auf der B311 in Fahrtrichtung Lofer. Bei der Kreuzung zur Anton-Wallner-Straße bog ein Pkw, gelenkt von einem Einheimischen (57), links auf die Bundesstraße ein.
Der Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen. Durch den Aufprall schleuderte es den 64-Jährigen über den Pkw des 57-Jährigen. Der Niederländer wurde verletzt. Nach der Versorgung durch das Rote Kreuz wurde er in das Spital gebracht.
Der 57-Jährige kam mit einem Schreck davon und blieb unverletzt. Die örtliche Feuerwehr stand ebenfalls im Einsatz und kümmerte sich um die Aufräumarbeiten.
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