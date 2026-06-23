Motorradfahrer nach Unfall über Auto geschleudert

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Saalfelden: Ein Motorradfahrer (64) aus den Niederlanden war gerade auf der B311 in Fahrtrichtung Lofer, als ein Pkw-Lenker aus der Anton-Wallner-Straße auf die Hauptstraße einbog. Es kam zum Aufprall. Dabei wurde der Biker über den Pkw geschleudert, heißt es im Polizeibericht.