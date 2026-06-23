Benommen und flugunfähig: Papagei eingefangen

Wie kommt ein australischer Papagei in die Stadt Salzburg? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit die Österreichische Tierrettung, denn in Lehen wurde ein Nymphensittich auf der Straße gefunden. Nach mehreren Versuchen schaffte es eine Passantin, den Vogel einzufangen.
Dabei wirkte der Papagei, der nicht fliegen konnte, benommen. Dennoch reichte seine Energie noch aus, um sich bei der Übergabe lautstark zu beschweren und mit seinem Schnabel einen Tierretter leicht zu verletzen. Natürlich wurden dem Vogel trotzdem sofort Wasser und Körner angeboten, die er in unbeobachteten Momenten auch verzehrte.
Der Papagei wartet nun in der Dienststelle auf seinen Besitzer. Da die australische Vogelart bei uns in freier Natur nicht vorkommt, muss er wohl aus einem Käfig entwischt sein …
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