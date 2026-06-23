Benommen und flugunfähig: Papagei eingefangen

Dabei wirkte der Papagei, der nicht fliegen konnte, benommen. Dennoch reichte seine Energie noch aus, um sich bei der Übergabe lautstark zu beschweren und mit seinem Schnabel einen Tierretter leicht zu verletzen. Natürlich wurden dem Vogel trotzdem sofort Wasser und Körner angeboten, die er in unbeobachteten Momenten auch verzehrte.