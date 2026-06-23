Neuer Innenverteidiger für Red Bull Salzburg

Neuzugang bekommt die Nummer 44

Der 23-jährige Togolese kommt von Estoril Praia aus der ersten portugiesischen Liga Portugals und bekommt bei den Bullen einen Vertrag bis 2031. Die neue Nummer 44, die schon zweimal in der Nationalmannschaft Togos auflief, genoss ihre fußballerische Ausbildung in Frankreich (u. a. Guingamp und Tours). Für Estoril absolvierte Boma in den vergangenen beiden Spielzeiten 53 Partien.