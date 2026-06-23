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Neuer Innenverteidiger für Red Bull Salzburg

Bundesliga
23.06.2026 10:48
Kevin Boma bekommt bei Red Bull Salzburg die Nummer 44.
Kevin Boma bekommt bei Red Bull Salzburg die Nummer 44.(Bild: FC Red Bull Salzburg)
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Von Salzburg-Krone

Die Kaderplanungen beim FC Red Bull Salzburg schreiten voran. Am Dienstag präsentierten die Bullen den nächsten Neuzugang. Wieder handelt es sich dabei um einen Defensivspieler. 

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Nikolas Veratschnig und Dominik Schmid – zuletzt gab Red Bull Salzburg zwei Außenverteidiger als Neuzugänge bekannt. Am Dienstag wurde der nächste Transfer offiziell. Der Dritte der abgelaufenen Bundesliga-Saison verpflichtet mit Kevin Boma einen Innenverteidiger. 

Neuzugang bekommt die Nummer 44
Der 23-jährige Togolese kommt von Estoril Praia aus der ersten portugiesischen Liga Portugals und bekommt bei den Bullen einen Vertrag bis 2031. Die neue Nummer 44, die schon zweimal in der Nationalmannschaft Togos auflief, genoss ihre fußballerische Ausbildung in Frankreich (u. a. Guingamp und Tours). Für Estoril absolvierte Boma in den vergangenen beiden Spielzeiten 53 Partien.

„Ich komme zu einem in Europa durchaus bekannten Klub, der viele Titel gewonnen, Spieler entwickelt und auch auf europäischer Bühne sehr starke Leistungen gezeigt hat“, freut sich Boma, der am Dienstag zum ersten Mal auch mit der Mannschaft mittrainieren wird.

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„Groß, physisch stark und extrem schnell“
Laut Sportboss Marcus Mann handelt es sich beim Neuzugang um einen „großen, physisch starken und extrem schnellen“ Spieler. „Auch wenn er seine Zeit zur Eingewöhnung bekommen wird, sind wir überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen kann“, sagt der Deutsche.

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