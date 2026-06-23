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Am Wiestalstausee

Frau bei Sturz von Seilschaukel schwer verletzt

Salzburg
23.06.2026 19:00
Die Frau musste mit dem Hubschrauber geborgen werden.
Die Frau musste mit dem Hubschrauber geborgen werden.(Bild: Bergrettung Hallein)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz direkt am Wiestalstausee ist die Bergrettung Hallein (Salzburg) am Wochenende ausgerückt. Sie wurde zu einer jungen Frau alarmiert, die beim Zurückschwingen mit einer Seilschaukel den Halt verloren hat und etwa drei Meter tief auf den Felsboden geprallt ist.

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Wie die Bergretter berichten, zog sich die Frau dabei schwere Verletzungen zu. Die Bergretter halfen dem Roten Kreuz unter anderem damit, die Patientin für die Bergung mit dem Hubschrauber in eine Vakuum-Matratze und einen Bergesack umzubetten. Im Anschluss wurde sie in ein Krankenhaus geflogen.

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Die Bergrettung warnt, dass gerade beim Seilschaukeln der richtige Zeitpunkt für den Sprung ins Wasser wichtig ist. Wer das Seil zu spät auslässt, kann sich beim Zurückschwingen in Richtung Ufer verletzen. 

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