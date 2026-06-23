Frau bei Sturz von Seilschaukel schwer verletzt

Wie die Bergretter berichten, zog sich die Frau dabei schwere Verletzungen zu. Die Bergretter halfen dem Roten Kreuz unter anderem damit, die Patientin für die Bergung mit dem Hubschrauber in eine Vakuum-Matratze und einen Bergesack umzubetten. Im Anschluss wurde sie in ein Krankenhaus geflogen.