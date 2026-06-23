Rumäne nach Überfall auf Pensionistin (87) in Haft

Nach dem brutalen Überfall auf eine 87-Jährige am 13. Juni in der Stadt Salzburg sitzt nun ein Verdächtiger in Haft. Wie die Polizei heute mitteilte, wurde der 42-jährige Rumäne vergangene Woche festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Sein Komplize ist nach wie vor auf der Flucht.