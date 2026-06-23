Rumäne nach Überfall auf Pensionistin (87) in Haft

Nach dem brutalen Überfall auf eine 87-Jährige am 13. Juni in der Stadt Salzburg sitzt nun ein Verdächtiger in Haft. Wie die Polizei heute mitteilte, wurde der 42-jährige Rumäne vergangene Woche festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Sein Komplize ist nach wie vor auf der Flucht.
Die beiden Verdächtigen gingen bei ihrem Überfall auf die 87-jährige Salzburgerin äußerst brutal vor. Sie dürften die Frau im Eingangsbereich ihres Hauses niedergeschlagen und liegengelassen haben. Erst am nächsten Tag fanden Bekannte die Frau, weil sie nicht zu einem vereinbarten Treffen auftauchte.
Im Haus der Pensionistin wurde alles durchwühlt, die Täter waren auf Schmuck und Bargeld aus. Wie hoch die Summe der Beute ist, steht nach wie vor nicht genau fest, die Polizei ermittelt weiterhin.
Der 42-jährige Rumäne verweigerte nach seiner Festnahme die Aussage. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft. Sein Landsmann und Komplize ist nach wie vor auf der Flucht.
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