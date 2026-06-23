Batterien in Müll geworfen, Halle stand in Flammen

Mit Hunderttausenden Euro an Schaden rechnet die Salzburger Abfallbeseitigung (SAB) nach dem schweren Brand in Siggerwiesen. 85 Feuerwehrleute waren in der Nacht auf Dienstag stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ein Kamerad wurde dabei verletzt.
Ein verletzter Feuerwehrmann, Hunderttausende Euro an möglichen Kosten und eine Lagerhalle, die vorerst nicht betreten werden darf – ein Brand hat bei der Salzburger Abfallbeseitigung (SAB) in Siggerwiesen einen hohen Schaden angerichtet.
Um 23.03 Uhr löste am Montag die Brandmeldeanlage Alarm aus. Kurze Zeit später war die Feuerwehr Bergheim vor Ort – und forderte Unterstützung aus der Stadt Salzburg, Oberndorf und Anthering an. „Wir vermuten stark, dass die Ursache ein Akku im Sperrmüll war“, sagt SAB-Geschäftsführer Josef Weilhartner zur „Krone“. Und weiter: „Alles mit Batterien hat im Abfall nichts verloren – und wenn es bloß leuchtende Kinderturnschuhe sind.“
Bis Dienstag um 4.30 Uhr in der Früh kämpften 85 Feuerwehrleute gemeinsam gegen die lodernden Flammen. Da der Brand keine Maschinen erwischte, soll bereits am Mittwoch vor Ort wieder Müll verarbeitet werden.
Wann die Halle selbst erneut betreten werden kann, ist unklar. Unter anderem muss hier die Statik überprüft werden. Der anfallende Sperrmüll wird bis dahin vorerst im Freien gelagert.
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