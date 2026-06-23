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Erstes Gespräch

So beschreibt sich der neue Bulls-Trainer selbst

Sport
23.06.2026 12:00
In Salzburg gelandet: Alan Letang.
In Salzburg gelandet: Alan Letang.(Bild: Andreas Schaad - EC Red Bull Salzburg)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Der neue Chef ist da: Alan Letang hat erstmals als Trainer der Eisbullen in Salzburg vorbeigeschaut. Der Kanadier verschafft sich beim U21-Camp einen ersten Eindruck, sprach über seine Entscheidung für Salzburg, seine Spielidee, hohe Erwartungen und die nächsten Schritte bis zum Trainingsstart Ende Juli.

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Der Adler ist gelandet! Neo-Bulls-Trainer Alan Letang schlug erstmals in Salzburg auf. Der Kanadier bleibt bis Ende der Woche und wohnt dem U21-Camp in der Akademie bei. Bevor er wieder die Heimreise antritt (Ende Juli zum Trainingsstart erfolgt die Rückkehr), sprach der ehemalige ICE Hockey League-Crack über ...

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