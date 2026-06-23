Ein Toter bei Frontalunfall im Flachgau

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag auf der B156 bei Weitwörth in Salzburg gekommen. Ein Pkw stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen. Für den Autolenker kam jede Hilfe zu spät, der Beifahrer wurde schwer verletzt. Auch der Lkw-Lenker erlitt Verletzungen.