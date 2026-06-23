Ein Toter bei Frontalunfall im Flachgau

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag auf der B156 bei Weitwörth in Salzburg gekommen. Ein Pkw stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen. Für den Autolenker kam jede Hilfe zu spät, der Beifahrer wurde schwer verletzt. Auch der Lkw-Lenker erlitt Verletzungen.
Beide Verletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.
Wegen der Straßensperre ist es zu langen Verzögerungen gekommen. Auch die Busse des Schienenersatzverkehrs der Lokalbahn kamen nicht mehr weiter.
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