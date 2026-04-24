Fast 50 Prozent weniger Niederschlag und Wind

Auch die Prognosen für die kommenden Tage zeigen kaum Erleichterung. Kaufmann: „In weiten Teilen Kärntens werden weniger als zwei Millimeter Niederschlag erwartet, lediglich im oberen Gailtal und in Osttirol sind geringfügig höhere Mengen möglich.“ Besonders tragisch: Der Meterologe verortet lebhaften bis stürmischen Nordwestwind, der aus Sicht der Waldbrandvorhersage besonders gefährlich ist. Am Sonntag zieht der Wind mit bis zu 60 km/h über die Tauern – im Lesachtal dürften es bis zu 30 km/h werden.