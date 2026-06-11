Die größte Hürde wartet auf die WM-Teams in Mexiko

Die hohen Temperaturen und auch die verschiedenen Zeitzonen werden bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada zu einer großen Herausforderung für die teilnehmenden Teams. Überraschungen könnte es einige geben. Amerikas Nationaltrainer Mauricio Pochettino tat sich aus Sicht von „Krone“-Kolumnist Andreas Herzog zuletzt hingegen keinen Gefallen.
Seit Dienstag bin auch ich in Santa Barbara, der Hinflug war total angenehm, ich habe gut und lange geschlafen, bin jedoch um drei Uhr in der Früh aufgewacht. Der Jetlag wird mich also noch ein bisschen begleiten, aber alles ist halb so wild, ich muss ja schließlich nicht spielen.
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