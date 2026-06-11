Verwirrter Mann schlägt Polizistin ins Gesicht

Mit einem offenbar geistig verwirrten und nicht minder aggressiven Mann haben es Polizisten in der Nacht auf Donnerstag im Wiener Bezirk Floridsdorf zu tun gehabt. Der 32-jährige Pole schlug einer Polizistin sogar ins Gesicht. Er wurde festgenommen.
Gegen 0.30 Uhr wurden die Beamten alarmiert, weil eine Person in den Marchfeldkanal gestürzt sei. Vor Ort trafen die Polizisten aber zunächst niemanden an. Wenig später erhielten sie jedoch die Information, dass jener Mann, der den Notruf abgesetzt hatte, in der nahe gelegenen Baumergasse sei.
Dort entdeckten die Beamten dann den 32 Jahre alten Polen. In gebrochenem Deutsch erklärte er den Beamten, dass seine Mutter in den Kanalschacht gefallen sei. Die Berufsfeuerwehr Wien wurde alarmiert, die daraufhin den Kanaldeckel öffnete und den Schacht überprüfte. Dabei wurde aber niemand gefunden. Die Aussagen des Mannes wurden indes zunehmend verwirrter, sein Verhalten aggressiver.
Im Schacht wurde niemand gefunden, zumal das Zuflussrohr auch einen zu geringen Durchmesser aufwies.
Polizeisprecher Markus Dittrich
Polizistin in Spital behandelt
Nachdem die Feuerwehr wieder abgerückt war, rastete der 32-Jährige plötzlich völlig aus und schlug einer Polizistin ins Gesicht. Er wurde daraufhin festgenommen.
Die Polizistin wurde bei dem Angriff verletzt und musste in ein Spital gebracht werden. Sie konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.
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