Verwirrter Mann schlägt Polizistin ins Gesicht

Dort entdeckten die Beamten dann den 32 Jahre alten Polen. In gebrochenem Deutsch erklärte er den Beamten, dass seine Mutter in den Kanalschacht gefallen sei. Die Berufsfeuerwehr Wien wurde alarmiert, die daraufhin den Kanaldeckel öffnete und den Schacht überprüfte. Dabei wurde aber niemand gefunden. Die Aussagen des Mannes wurden indes zunehmend verwirrter, sein Verhalten aggressiver.