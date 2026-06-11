Baumgartner-Ersatz: Rangnick überrascht Herzog

Auch „Krone“-Kolumnist Andreas Herzog, der bei der WM als ORF-Experte im Einsatz sein wird, ist in den USA angekommen. Bei seiner Ankunft ist unter anderem die Nachnominierung von Dejan Ljubicic ein großes Thema. Der Schalke-Legionär nimmt den Platz von Christoph Baumgartner ein, der sich am 1. Juni beim Aufwärmen für das Tunesien-Testspiel verletzt hatte. Ljubicic absolvierte im September 2023 beim Heim-1:1 gegen die Republik Moldau sein neuntes und bisher letztes Länderspiel.