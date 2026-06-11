Baumgartner-Ersatz: Rangnick überrascht Herzog

„Solche Spielertypen haben wir schon!“ Dass sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für Dejan Ljubicic als Ersatzmann für den verletzten Christoph Baumgartner entschieden hat, überrascht Legende Andreas Herzog.
Auch „Krone“-Kolumnist Andreas Herzog, der bei der WM als ORF-Experte im Einsatz sein wird, ist in den USA angekommen. Bei seiner Ankunft ist unter anderem die Nachnominierung von Dejan Ljubicic ein großes Thema. Der Schalke-Legionär nimmt den Platz von Christoph Baumgartner ein, der sich am 1. Juni beim Aufwärmen für das Tunesien-Testspiel verletzt hatte. Ljubicic absolvierte im September 2023 beim Heim-1:1 gegen die Republik Moldau sein neuntes und bisher letztes Länderspiel.
„Man kann bei den Trainings nicht zuschauen, man bekommt von außen kein Gefühl, deshalb kann man nur spekulieren. Dejan Ljubicic hat bei Schalke gut gespielt, aber solche Spielertypen haben wir schon in der Mannschaft“, sagt Herzog im Sky-Interview.
„Baumgartner kann man nicht 1:1 ersetzen. Aber vielleicht ein bisschen Speed vorne rein – mit Wurmbrand zum Beispiel für das zweite oder dritte Spiel“, hätte Herzog eher mit einer Nominierung eines wieselflinken Offensivmannes gerechnet.
„Die Mannschaft ist eine Einheit“
Dass Baumgartner seine Reha in den USA absolviert und seine Teamkollegen vor Ort unterstützt, freut Herzog. „Das ist schön. Er war einer der wichtigsten Spieler in den letzten Jahren in der Nationalmannschaft.“ Nachsatz: „Man sieht, dass die Mannschaft eine Einheit ist.“
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