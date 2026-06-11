Cannabis im Wert von 4,5 Mio. Euro sichergestellt

Rund eine Tonne Cannabis im Wert von 4,5 Millionen-Euro! Diesen Wahnsinnsfund haben Ermittler der Wiener Polizei in Liesing gemacht. So eine große Menge wurde in Österreich noch nie zuvor sichergestellt.
Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan sowie der Leiter der Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamts, Martin Roudny, gaben die Details zu dem unglaublichen Ermittlungserfolg am Donnerstagvormittag bei einem Hintergrundgespräch in der Landespolizeidirektion bekannt.
Demnach seien im Zuge eines koordinierten Zugriffs am 9. September 2025 in einer als CBD-Produktionsstätte getarnten und 3200 Quadratmeter großen Halle 13 Personen festgenommen worden. Beim Großteil davon handelt es sich um sogenannte Gärtner.
Auch Bargeld, Goldbarren und Luxus-Uhr sichergestellt
„Die Plantage war hochprofessionell eingerichtet“, sagte Roudny. Neben dem Rauschgift seien auch Bargeld, Goldbarren, eine Luxus-Uhr der Marke Rolex und eine Schusswaffe bei der Razzia sichergestellt worden.
Wie Csefan erläuterte, hatten die Ermittlungen gegen die Drogenbande bereits im Jahr 2024 begonnen. Er sprach von einem „außergewöhnlichen Ermittlungserfolg“ der Wiener Polizei.
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