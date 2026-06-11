FIFA spricht WM-Teilnehmer Trikot-Verbot aus

Wenige Stunden bevor die Fußball-Weltmeisterschaft im Aztekenstadion in Mexiko Stadt angepfiffen wird, hat die FIFA Haiti ein Trikotverbot ausgesprochen. Der Grund: Eine Abbildung am linken unteren Rand des Shirts.
Zu sehen ist eine Illustration der Schlacht von Vertieres. Im Norden der Insel hatte sich Haiti 1803 die Unabhängigkeit gesichert, auf dem WM-Trikot habe diese Szene jedoch nichts verloren, so die Ansicht des Fußball-Weltverbandes.
Neues Design muss her
„Politische, religiöse oder persönliche Botschaften oder Slogans“ seien verboten, begründete die FIFA. Zwei Tage vor dem ersten Gruppenspiel (in der Nacht auf Sonntag gegen Schottland, Anm.) muss der Karibikstaat somit das Design des Trikots überarbeiten.
Da hilft wohl auch die Begründung des kolumbianischen Ausstatters „Saeta“, das Design sei nicht als politisches Statement, sondern als „Hommage an die Männer und Frauen, die jeden Tag für Haitis Zukunft kämpfen“ zu verstehen.
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