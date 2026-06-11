Fahndung in Wien! Polizei jagt Pistolen-Räuber

Der erste Überfall ereignete sich am 1. Oktober 2025 gegen 2 Uhr, der zweite nur wenige Wochen später am 10. November 2025 kurz vor 22 Uhr. Beide Male gingen die Täter nach dem gleichen Muster vor: Während einer der beiden, schwarz gekleidet und vermummt, die Angestellten mit einer Pistole bedrohte und Bargeld forderte, wartete der zweite Komplize im Bereich der Eingangstür.