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2000 Euro Belohnung

Fahndung in Wien! Polizei jagt Pistolen-Räuber

Wien
11.06.2026 11:15
Wer kennt diese Männer?
Wer kennt diese Männer?(Bild: Krone-Collage/LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei bislang unbekannte Täter haben in Wien-Donaustadt gleich zweimal zugeschlagen und Tankstellen überfallen. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung – auch eine Belohnung wurde ausgesetzt.

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Der erste Überfall ereignete sich am 1. Oktober 2025 gegen 2 Uhr, der zweite nur wenige Wochen später am 10. November 2025 kurz vor 22 Uhr. Beide Male gingen die Täter nach dem gleichen Muster vor: Während einer der beiden, schwarz gekleidet und vermummt, die Angestellten mit einer Pistole bedrohte und Bargeld forderte, wartete der zweite Komplize im Bereich der Eingangstür.

2000 Euro Belohnung ausgelobt
Nach der Übergabe der Geldbeträge flüchteten die Männer jeweils mit Bargeld in unbekannter Höhe.

Im Zuge der Ermittlungen sicherten die Beamten der Landespolizeidirektion Wien Aufnahmen aus Überwachungskameras, auf denen die mutmaßlichen Täter zu sehen sind (siehe Fahndungsfotos). Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien werden diese Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben.

(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord. Auch der Verein der Freunde der Wiener Polizei hat eine Belohnung in der Höhe von 2000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ausforschung bzw. Identifizierung der Tatverdächtigen führen.

Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

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