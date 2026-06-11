Fahndung in Wien! Polizei jagt Pistolen-Räuber

Zwei bislang unbekannte Täter haben in Wien-Donaustadt gleich zweimal zugeschlagen und Tankstellen überfallen. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung – auch eine Belohnung wurde ausgesetzt.
Der erste Überfall ereignete sich am 1. Oktober 2025 gegen 2 Uhr, der zweite nur wenige Wochen später am 10. November 2025 kurz vor 22 Uhr. Beide Male gingen die Täter nach dem gleichen Muster vor: Während einer der beiden, schwarz gekleidet und vermummt, die Angestellten mit einer Pistole bedrohte und Bargeld forderte, wartete der zweite Komplize im Bereich der Eingangstür.
2000 Euro Belohnung ausgelobt
Nach der Übergabe der Geldbeträge flüchteten die Männer jeweils mit Bargeld in unbekannter Höhe.
Im Zuge der Ermittlungen sicherten die Beamten der Landespolizeidirektion Wien Aufnahmen aus Überwachungskameras, auf denen die mutmaßlichen Täter zu sehen sind (siehe Fahndungsfotos). Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien werden diese Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben.
Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord. Auch der Verein der Freunde der Wiener Polizei hat eine Belohnung in der Höhe von 2000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ausforschung bzw. Identifizierung der Tatverdächtigen führen.
Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.