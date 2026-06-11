„Scheinheiligkeit“: Greenpeace ledert gegen FIFA

Sport-Events als Vorbilder für nachhaltiges Handeln

Laut Informationen von Greenpeace sei der saudi-arabische Energiekonzern Aramco etwa – wäre er ein Land – für den viertgrößten CO2-Ausstoß der Welt verantwortlich. Coca-Cola wurde Greenpeace zufolge bereits das sechste Jahr in Folge als größter Plastikverschmutzer weltweit identifiziert und versuche aktiv, Umweltgesetze zu schwächen. Auch der Konsumgüterriese Unilever trage demnach trotz gegenteiliger Versprechen weiterhin massiv zur globalen Plastikkrise bei, nannte die Umweltorganisation ein paar Beispiele und warf der FIFA klassisches Greenwashing vor. „Sportgroßveranstaltungen müssen als Vorbild für nachhaltiges Handeln dienen, anstatt als Werbefläche für die Zerstörung des Planeten missbraucht zu werden“, wünscht sich Bittner.