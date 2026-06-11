Frau sticht mit Gemüsemesser zu – Mann im Spital

Was als verbale Auseinandersetzung begann, endete mit einem Rettungseinsatz und einer Festnahme: Eine 34-jährige Slowakin soll ihren 25-jährigen Lebensgefährten bei einem Streit in Wien-Meidling mit einem Gemüsemesser attackiert haben. Der Mann kam mit einer tiefen Schnittwunde am Oberarm davon ...