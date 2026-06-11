Frau sticht mit Gemüsemesser zu – Mann im Spital

Was als verbale Auseinandersetzung begann, endete mit einem Rettungseinsatz und einer Festnahme: Eine 34-jährige Slowakin soll ihren 25-jährigen Lebensgefährten bei einem Streit in Wien-Meidling mit einem Gemüsemesser attackiert haben. Der Mann kam mit einer tiefen Schnittwunde am Oberarm davon ...
Zeugen wurden auf die Auseinandersetzung in der Wilhelmstraße aufmerksam und beobachteten den Vorfall. Kurios: Laut Polizei soll die Verdächtige anschließend selbst einen Zeugen aufgefordert haben, die Einsatzkräfte zu verständigen. Dieser alarmierte umgehend die Polizei.
Mann ins Spital gebracht
Beamte der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk nahmen die 34-Jährige noch vor Ort fest. Gegen sie wurde außerdem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der verletzte Mann musste von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Bei ihrer Einvernahme zeigte sich die Frau geständig. Sie gab an, ihr Lebensgefährte sei nach dem Konsum von Suchtmitteln aggressiv geworden. Aus Angst habe sie schließlich zum Messer gegriffen und ihn verletzt.
Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Einlieferung der 34-Jährigen in eine Justizanstalt an. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des blutigen Streits laufen.
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