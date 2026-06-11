„Dann hat er mich gefragt, ob ich betrunken bin“

Der 20-jährige Leipzig-Kicker berichtete am Mittwoch vom Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der ihn im Urlaub in Marbella ereilte. „Ich lag auf der Liege – und war unfassbar am Chillen mit meinen Jungs. Dann kam der Anruf. Dann ging es direkt von null auf 180. Ich bin um die Ecke gerannt, damit mich keiner hört. Dann hat er mir gesagt, dass er mich gerne nachnominieren würde. Ich habe mich sofort unfassbar gefreut“, erzählte Ouedraogo.