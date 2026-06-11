„Dann hat er mich gefragt, ob ich betrunken bin“

„Dann hat er mich noch gefragt, ob ich betrunken bin?“ Assan Ouedraogo, das neue Gesicht im DFB-Team, hat gleich zum Auftakt für Lacher gesorgt.
Der 20-jährige Leipzig-Kicker berichtete am Mittwoch vom Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der ihn im Urlaub in Marbella ereilte. „Ich lag auf der Liege – und war unfassbar am Chillen mit meinen Jungs. Dann kam der Anruf. Dann ging es direkt von null auf 180. Ich bin um die Ecke gerannt, damit mich keiner hört. Dann hat er mir gesagt, dass er mich gerne nachnominieren würde. Ich habe mich sofort unfassbar gefreut“, erzählte Ouedraogo.
Wenig später ergänzte er trocken: „Dann hat er mich noch gefragt, ob ich betrunken bin? Aber ich trinke so oder so nicht.“
Nachnominiert für Karl
Oudraego war am vergangenen Freitag für Bayern-Youngster Lennart Karl nachgerückt, der sich in Chicago vor der WM-Generalprobe gegen die USA verletzt hatte.
Über seine Stärken sagte Ouedraogo: „Ich würde mich selbst als unberechenbar beschreiben – Freestyle. Eine Stärke von mir sind Dribblings.“
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