Nach Leichenfund in Klagenfurt: Festnahme!

Nach dem überraschenden Fund einer Leiche in einem Klagenfurter Wohnhaus kommt es jetzt Schlag auf Schlag: Ein Verdächtiger wurde noch am Mittwoch festgenommen. Im Rahmen eines Pressegesprächs will die Kärntner Polizei Details bekannt geben.
Weitere Informationen zum Tatverdächtigen und zur Tat soll es Donnerstagvormittag geben, wie der Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten, Oberst Gottlieb Türk, bekannt gibt. Wie berichtet, wurde am Mittwoch in einer Werkstatt im Nebengebäude eines Wohnhauses im Osten von Klagenfurt ein 64-jähriger Mann tot aufgefunden.
Bisher war weder bekannt, was genau passiert war, noch, wer den Verstorbenen gefunden hat. Aufgrund der schweren Verletzungen stand allerdings schnell die Vermutung im Raum, dass es sich um Fremdverschulden handeln könnte.
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