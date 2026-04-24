Salzburg verpflichtet 18-jährigen Serben

Einen Tag nach dem venezolanischen Stürmer Yerwin Sulbaran (18) hat Red Bull Salzburg mit dem 18-jährigen Serben Filip Matijasevic den nächsten Neuzugang bekanntgegeben.
Der offensive Mittelfeldspieler wechselte vom serbischen Erstligisten FK Cukaricki nach Salzburg, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieb. Matijasevic spielte bereits mit 16 Jahren in der obersten Liga seines Landes, in dieser Saison kommt er auf vier Treffer in 28 Einsätzen.
„Wir freuen uns, dass wir mit Filip Matijasevic einen weiteren talentierten Spieler nach Salzburg holen konnten, dessen Weg wir schon seit längerer Zeit verfolgt haben. Er hat trotz seines noch recht jungen Alters schon einiges an Erfahrung im Profifußball sammeln können, wird bei uns aber auf jeden Fall die notwendige Zeit zur Eingewöhnung erhalten“, sagt Salzburg-Sportchef Marcus Mann.
„Diese Chance möchte ich nutzen“
„Ich freue mich sehr, ab Sommer Teil des FC Red Bull Salzburg zu sein. Der Klub ist bekannt für seine gute Arbeit mit jungen Spielern. Diese Chance möchte ich nutzen und werde alles dafür geben, dort möglichst schnell den Anschluss zu schaffen und mit meinem neuen Team erfolgreich zu sein“, freut sich Matijasevic.
Der serbische Nachwuchsteamspieler ist laut Klubangaben Teil des Kampfmannschaftskaders, soll aber auch als Kooperationsspieler beim FC Liefering die Möglichkeit auf Einsätze erhalten.
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