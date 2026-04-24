Salzburg verpflichtet 18-jährigen Serben

„Wir freuen uns, dass wir mit Filip Matijasevic einen weiteren talentierten Spieler nach Salzburg holen konnten, dessen Weg wir schon seit längerer Zeit verfolgt haben. Er hat trotz seines noch recht jungen Alters schon einiges an Erfahrung im Profifußball sammeln können, wird bei uns aber auf jeden Fall die notwendige Zeit zur Eingewöhnung erhalten“, sagt Salzburg-Sportchef Marcus Mann.