Ein Wolf und die 7 ORF-Geißlein

Armin Wolf ist das Gesicht der Polit-Information des ORF. Und er ist ein preisgekrönter Journalist – so nach dem Motto: „Falter“-Chef Klenk verleiht Preis an ORF-Anchorman Wolf, dieser hält bei anderer Preisverleihung Laudatio für Klenk. Er ist also ein Star. Und als solcher hat man schon ein gewisses Standing innerhalb des Staatsfunks. Und wenn man sich den künftigen Oberboss des ORF schon nicht aussuchen kann, so darf man zumindest feststellen, wer es nicht werden darf: nämlich Eva Schütz, die Herausgeberin des Exxpress.
EINERSEITS ist Armin Wolfs Wut-Posting, nachdem er es nicht fasse, dass die „Herausgeberin einer rechten, rassistischen Fake-News-Schleuder“ für die Spitzenposition des Staatsfunks nominiert werden könne, im Rahmen unserer Meinungsfreiheit natürlich zulässig.
ANDERERSEITS bestätigt das die Aussage des aussichtsreichsten Kandidaten und Ex-APA-Chefs Clemens Pig, wonach es nicht angehe, dass der ORF aus einem gewissen Milieu heraus nur ebendieses Milieu bediene. Und zweifellos meinte Pig damit das linke.
Genau aus dieser Ecke, die allerdings im heimischen Mainstream-Journalismus und im ORF dominant ist, argumentiert Wolf. Und da ist alles, was im Geruch steht, rechts zu sein, natürlich inakzeptabel. Zur Erinnerung nur: Gerd Bacher, von dem angesichts der aktuellen Krise des ORF allenorts nostalgisch geschwärmt wird, bezeichnete sich selbst als „heimatlosen Rechten“.
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