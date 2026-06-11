Ein Wolf und die 7 ORF-Geißlein

Armin Wolf ist das Gesicht der Polit-Information des ORF. Und er ist ein preisgekrönter Journalist – so nach dem Motto: „Falter“-Chef Klenk verleiht Preis an ORF-Anchorman Wolf, dieser hält bei anderer Preisverleihung Laudatio für Klenk. Er ist also ein Star. Und als solcher hat man schon ein gewisses Standing innerhalb des Staatsfunks. Und wenn man sich den künftigen Oberboss des ORF schon nicht aussuchen kann, so darf man zumindest feststellen, wer es nicht werden darf: nämlich Eva Schütz, die Herausgeberin des Exxpress.