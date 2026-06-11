US-Student überrascht mit „ungeplantem“ Weltrekord

Der 20-jährige US-Amerikaner Ja‘Kobe Tharp – Student an der University von Auburn – sorgte bei den Universitätsmeisterschaften auf dem legendären Hayward Field von Eugene für eine Sternstunde. In 12,75 Sekunden lief der U20-Weltmeister von 2024 in Lima (Per) einen neuen Weltrekord über die 110-Meter-Hürden.
Einen Paukenschlag gab es bei den Universitätsmeisterschaften (NCAA) in den USA: Im Halbfinale über 110 Meter Hürden hat der erst 20-jährige Ja‘Kobe Tharp in Eugene einen neuen Weltrekord aufgestellt. Tharp kam in einer Zeit von 12,75 Sekunden ins Ziel, womit er die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Aries Merritt aus dem Jahr 2012 um 0,05 Sekunden unterbot. Die Zeit muss von World Athletics allerdings noch bestätigt werden.
Weltrekord war nicht geplant
„Ich wusste, dass ich es in den Beinen hatte, aber das war eindeutig nicht in meinem Plan für diesen Wettkampf“, versicherte Tharp gegenüber Olympics.com. „Ich fühlte mich schnell, aber diese Zeit zu sehen, macht mich sprachlos.“
Gewaltiger Sprung
Tharp, Sechster bei den Weltmeisterschaften in Tokio im September 2025, hatte bereits in diesem Winter für Aufsehen gesorgt, als er mit 7,32 Sekunden die drittschnellste Zeit über 60 Meter Hürden erzielte. Nun pulverisierte er seine persönliche Bestzeit im Freien (13,01 im Jahr 2025) und stieg vom 32. auf den ersten Platz der weltbesten Hürdenläufer aller Zeiten auf.
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