US-Student überrascht mit „ungeplantem“ Weltrekord

Einen Paukenschlag gab es bei den Universitätsmeisterschaften (NCAA) in den USA: Im Halbfinale über 110 Meter Hürden hat der erst 20-jährige Ja‘Kobe Tharp in Eugene einen neuen Weltrekord aufgestellt. Tharp kam in einer Zeit von 12,75 Sekunden ins Ziel, womit er die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Aries Merritt aus dem Jahr 2012 um 0,05 Sekunden unterbot. Die Zeit muss von World Athletics allerdings noch bestätigt werden.