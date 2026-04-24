Einen Tag lang „Blech & Wein“ am Golser Volksfest

Von 7. bis 16. August geht das große Event über die Bühne. Mit speziellen Tagen. Einer davon dreht sich ganz um edle Tropfen und Blasmusik.
Am 12. August setzt das Golser Volksfest mit „Blech & Wein“ einen besonderen Schwerpunkt für Blasmusikfans und Weinliebhaber.
Der Mix hat es in sich: Zum ersten Mal in Gols ist die Kapelle Josef Menzl – mit im Gepäck ein Programm, der das Festgelände in Bewegung bringt. Außerdem noch mit dabei die Blechrevolution, die mit Brass‑Drive frische Grooves liefern. Böhmisch mährischen Glanz steuert die Dunajská Kapela bei, während der Musikverein Schattendorf die burgenländische Blasmusiktradition aufleben lässt. Für frischen Wind sorgt das Jugendensemble, das zeigt, wie viel Energie in der nächsten Generation steckt.
Dieses Line‑up bietet auf jeden Fall für jede und jeden Blasmusikfreund das Richtige. Dazu schenken Golser Winzer ihre besten Tropfen aus – spritzige Weißweine für den Sommerabend, elegante Rosés und charaktervolle Rote für die intensiven Momente. „Blechmusik und guter Wein, da wird sicher einiges am Volksfestgelände los sein“, freuen sich Volksfest-Organisator Dieter Horvath und Bürgermeister Kilian Brandstätter.
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