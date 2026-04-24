Einen Tag lang „Blech & Wein“ am Golser Volksfest

Der Mix hat es in sich: Zum ersten Mal in Gols ist die Kapelle Josef Menzl – mit im Gepäck ein Programm, der das Festgelände in Bewegung bringt. Außerdem noch mit dabei die Blechrevolution, die mit Brass‑Drive frische Grooves liefern. Böhmisch mährischen Glanz steuert die Dunajská Kapela bei, während der Musikverein Schattendorf die burgenländische Blasmusiktradition aufleben lässt. Für frischen Wind sorgt das Jugendensemble, das zeigt, wie viel Energie in der nächsten Generation steckt.