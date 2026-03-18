Pflanzenwelt: Maßnahmen gegen „Eindringlinge“

Geplant sind Aktionstage mit Infoveranstaltungen und Pflegeeinsätzen im ganzen Land. Ein zentraler Bestandteil der Offensive ist zudem der Aufbau eines flächendeckenden Netzwerks an Freiwilligen in den Gemeinden, die als lokale Ansprechpartner dienen sollen. Bis Ende 2026 soll ein Neophyten-Managementplan erarbeitet werden. „Die Bekämpfung invasiver Pflanzen grenzt an eine Sisyphos-Aufgabe – das gelingt nur gemeinsam und mit engagierten Partnern“, so Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne).