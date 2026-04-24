Brückenschlag zum (Rad-)Verkehr von morgen

Leicht, stabil, nachhaltig – mit hochmoderner Technologie wurden bei einem Bauprojekt in Lutzmannsburg neue Maßstäbe gesetzt.
Pünktlich zum Start der Radsaison sorgt ein außergewöhnliches Infrastrukturprojekt für Aufsehen. In Lutzmannsburg wurde eine Radwegbrücke eröffnet, die in Österreich in die Verkehrspolitik von morgen blicken lässt: „Modernste Bautechnologie, gelebter Klimaschutz und ein spürbarer Profit für die regionale Mobilität treffen hier aufeinander und machen das Bauwerk zu einem Vorzeigeprojekt mit Signalwirkung“, betonen die Planer.
Hightech-Premiere
SW-Umwelttechnik-CEO Klaus Einfalt und Landesrat Heinrich Dorner verweisen auf eine Hightech-Premiere – die erste Radwegbrücke des Landes, die mit zukunftsweisender UHPC-Technologie errichtet wurde. „Sie ist ein Lückenschluss für unsere Gemeinde und ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung unserer Infrastruktur“, erklärt Bürgermeister Roman Kainrath.
Bachübergang mehr als nur Beton und Stahl
UHPC („Ultra High Performance Concrete“) ermöglicht eine leichte, dennoch extrem-stabile Bauweise. Gerade einmal 15 Zentimeter misst die Konstruktionshöhe der neuen Brücke, und dennoch trägt sie problemlos Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu acht Tonnen. Mit dem minimalen Materialeinsatz wird nicht nur Gewicht gespart, sondern auch die Umwelt geschont.
Zudem sorgt die spezielle Dichte des Hochleistungsbetons dafür, dass Witterungseinflüssen wie Frost und Feuchtigkeit kaum Angriffsfläche geboten wird. Das Ergebnis: eine deutlich längere Lebensdauer bei gleichzeitig reduziertem Wartungsaufwand – ein klarer Gewinn für die Öko-Bilanz.
Kräftiger Rückenwind für die Verkehrswende
Auf Landesebene wird das Projekt als Signal verstanden. „Es zeigt, dass Innovation und Klimaschutz keine Gegensätze sind, sondern Hand in Hand gehen können“, sagt Dorner. Der SW-Umwelttechnik-CEO: „Mit dieser Radwegbrücke setzen wir ein kräftiges Zeichen für die Mobilität von morgen!“ Das heißt, wer heute in die Pedale tritt, fährt in Lutzmannsburg nicht nur über den Ribicabach, sondern ein Stück weit auch in Richtung Zukunft.
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