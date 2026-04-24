Brückenschlag zum (Rad-)Verkehr von morgen

Kräftiger Rückenwind für die Verkehrswende

Auf Landesebene wird das Projekt als Signal verstanden. „Es zeigt, dass Innovation und Klimaschutz keine Gegensätze sind, sondern Hand in Hand gehen können“, sagt Dorner. Der SW-Umwelttechnik-CEO: „Mit dieser Radwegbrücke setzen wir ein kräftiges Zeichen für die Mobilität von morgen!“ Das heißt, wer heute in die Pedale tritt, fährt in Lutzmannsburg nicht nur über den Ribicabach, sondern ein Stück weit auch in Richtung Zukunft.