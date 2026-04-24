EU review underway
Cheap Gas or Roadblock: What Does E20 Offer Us?
Light at the end of the tunnel? The fact that the EU is considering introducing a new low-cost fuel, E20, gives long-suffering drivers hope for relief at the pump. An expert from the transportation industry explains what to expect from this “super fuel”—and, above all, when...
It’s perfectly understandable that the prospect of cheaper fuel is fueling hopes given the current high gas prices. On average, people are currently paying 1.69 euros for Super 95 and 1.95 euros for diesel in Austria. International turmoil—think the Iran conflict—is keeping fuel costs high despite the government’s price cap.
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