Wieviel Vertrauen haben Sie in Baby-Fertignahrung?

Ihre Meinung ist gefragt!

Hat sich Ihr Vertrauen in Produkte für Babys und Kleinkinder verändert? Achten Sie heute stärker auf Herkunft, Inhaltsstoffe oder Hersteller – oder fühlen Sie sich durch die Vielzahl an Warnungen eher überfordert? Welche Maßnahmen geben Ihnen persönlich ein gutes und sicheres Gefühl?

Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Erfahrungen und Einschätzungen in den Kommentaren!