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Wieviel Vertrauen haben Sie in Baby-Fertignahrung?

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22.04.2026 17:00
Im Februar dieses Jahres wurde der gefährliche Giftstoff Cereulid in Säuglingsnahrung gefunden – ...
Im Februar dieses Jahres wurde der gefährliche Giftstoff Cereulid in Säuglingsnahrung gefunden – Rückrufaktionen und Vergiftungsfälle waren die Folge.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Erst Rückrufe bei Pre‑Nahrung, jetzt Rattengift in Babybrei - zuletzt häufen sich Meldungen, die viele Eltern aufhorchen lassen. Produkte, die ausdrücklich für Babys und Kleinkinder hergestellt werden und besondere Sicherheit versprechen, geraten zunehmend in den Fokus von Kritik und Sorgen.

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Ob zurückgerufene Säuglingsanfangsnahrung großer Marken wie Aptamil oder Milupa oder der aktuelle Babybrei‑Skandal rund um HiPP: Für viele Mütter und Väter stellt sich zunehmend die Frage, wie verlässlich Kontrollen tatsächlich sind – und ob man sich noch vorbehaltlos auf Babynahrung aus dem Geschäft verlassen kann.

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Gerade in einer Lebensphase, in der Eltern ohnehin vieles neu lernen und Verantwortung tragen, können solche Nachrichten verunsichern. Manche reagieren mit größerer Vorsicht, andere wechseln Marken, kaufen bewusster ein oder setzen verstärkt auf selbstgemachte Alternativen. Wieder andere versuchen, den Alltag nicht von jeder alarmierenden Schlagzeile bestimmen zu lassen.

Ihre Meinung ist gefragt!
Hat sich Ihr Vertrauen in Produkte für Babys und Kleinkinder verändert? Achten Sie heute stärker auf Herkunft, Inhaltsstoffe oder Hersteller – oder fühlen Sie sich durch die Vielzahl an Warnungen eher überfordert? Welche Maßnahmen geben Ihnen persönlich ein gutes und sicheres Gefühl?

Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Erfahrungen und Einschätzungen in den Kommentaren!

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