Soll Italien statt dem Iran zur Fußball-WM fahren?

Sollte die FIFA einem Land die Teilnahme entziehen dürfen, nur weil ein Politiker (oder ein Gesandter) das vorschlägt, obwohl das Team sich sportlich nicht qualifiziert hat? Wenn Italien nachrücken dürfte, was würde das für zukünftige Turniere bedeuten? Würde die WM dann zu einer „Einladungsshow“ für große Fußballnationen verkommen?