Ein hochrangiger Gesandter von US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, Italien statt Iran an der Fußball-WM im kommenden Sommer teilnehmen zu lassen. Paolo Zampolli habe diesen Vorschlag der FIFA unterbreitet. Unsere Frage des Tages vom 23. April lautet: „Soll Italien statt dem Iran zur Fußball-WM fahren?“
Sollte die FIFA einem Land die Teilnahme entziehen dürfen, nur weil ein Politiker (oder ein Gesandter) das vorschlägt, obwohl das Team sich sportlich nicht qualifiziert hat? Wenn Italien nachrücken dürfte, was würde das für zukünftige Turniere bedeuten? Würde die WM dann zu einer „Einladungsshow“ für große Fußballnationen verkommen?
Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.