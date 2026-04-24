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Frage des Tages

Gehen Sie regelmäßig zur Blutspende?

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24.04.2026 11:34
Nur 3,3 % der Österreicher gehen Blut spenden.
Nur 3,3 % der Österreicher gehen Blut spenden.(Bild: HOLLY KELLNER, Österreichisches Rotes Kreuz)

Blutspenden rettet Leben und ist für viele Menschen ein wichtiger Beitrag zur Gesellschaft, doch nicht alle nehmen dieses Angebot wahr. Unsere Frage des Tages vom 24.04.2026 lautet daher: „Gehen Sie regelmäßig zur Blutspende?“

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Was motiviert Menschen dazu, regelmäßig Blut zu spenden, und welche Gründe halten andere davon ab? Ist es mangelnde Zeit, Unsicherheit über den Ablauf oder vielleicht auch Angst vor Nadeln? Und welche Rolle spielen Aufklärung und persönliche Erfahrungen, wenn es darum geht, sich für oder gegen eine Blutspende zu entscheiden?

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