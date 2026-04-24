Gehen Sie regelmäßig zur Blutspende?

Was motiviert Menschen dazu, regelmäßig Blut zu spenden, und welche Gründe halten andere davon ab? Ist es mangelnde Zeit, Unsicherheit über den Ablauf oder vielleicht auch Angst vor Nadeln? Und welche Rolle spielen Aufklärung und persönliche Erfahrungen, wenn es darum geht, sich für oder gegen eine Blutspende zu entscheiden?